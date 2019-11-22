الاعلام الرقمي: تصدر هاشتاكات التظاهرات العراقية ترند تويتر

2019/11/22 | 01:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

اعلن مركز الاعلام الرقمي، امس الخميس، عن تصدر الهاشتكات الخاصة بالتظاهرات العراقية، ترند تويتر، بعد رفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي في

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