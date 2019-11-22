2019/11/22 | 02:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

كشفت مجلة "فورين بوليسي" الاميركية، اليوم الجمعة"، أن "البنتاغون ينظر حاليا في إمكانية إخراج ثلثي طائراته المسيرة من طراز "غلوبال هوك" من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يدرس اخراج نصف طائراته المسيرة من الخدمة لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون يدرس اخراج نصف طائراته المسيرة من الخدمة لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).