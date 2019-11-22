كاتانيتش يفصح عن حلمه مع المنتخب العراقي

2019/11/22 | 02:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

افصح مدرب المنتخب الوطني، كاتانيتش، امس الاربعاء، عن حلمه مع مشوار المنتخب.

وقال كاتانيتش في تصريح صحفي، اطلعت عليه "العهد نيوز"، ان "حلمي

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