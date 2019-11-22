بالوثائق.. وزير الاتصالات يوافق على عروض لشركة هربت سعات الانترنت بـ

2019/11/22 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكدت عضو مجلس النواب عن ائتلاف النصر هدى سجاد، أن وزير الاتصالات الحالي نعيم الربيعي وافق على عروض لشركة هربت سعات الانترنت بـ"الدلائل".

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