جواد بولس - القدس مدينة الحجارة الباكية

2019/11/22 | 02:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس أغارت عناصر من قوى الأمن الاسرائيلية، قبل أيام، على عدد من المؤسسات المقدسية؛ ثم أعلنت، بعد تفتيشها ومصادرة بعض محتوياتها، عن اغلاقها، وذلك بمقتضى أمر صادر عن وزير الأمن الداخلي، چلعاد اردان، وفقًا لصلاحياته حسب ما يسمى بقانون تطبيق الاتفاق الانتقالي في الضفة الغربية وقطاع غزة ( تحديد نشاطات ) للعام 1994.من بين ضحايا هذه "الغارة"، التي لن تكون الأخيرة في المدينة، كان مبنى مستأجر في حي "الص......

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