الصناعة: تحقيق طفرة نوعية في انتاج وتسويق السمنت العادي المنتج في معمل النجف

2019/11/22 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اقتصاد

أعلنـت الشركـة العامة للسمنت العراقية إحـدى شركـات وزارة الصناعـة والمعادن، الخميس، عن تحقيق طفرة في إنتـاج وتسويـق السمنت العادي المنتج في معمل

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