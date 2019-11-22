مصرع عضو في المكتب التنفيذي للاولمبية العراقية بحادث سير

2019/11/22 | 02:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} لقي عضو بالمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية، مصرعه اثر حادث سير .

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