2019/11/22 | 03:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. مقتل منتسبين اثنين بالشرطة وإصابة آخر بهجوم لـ"داعش" فى كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/22 | 03:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. مقتل منتسبين اثنين بالشرطة وإصابة آخر بهجوم لـ"داعش" فى كركوك) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. مقتل منتسبين اثنين بالشرطة وإصابة آخر بهجوم لـ"داعش" فى كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).