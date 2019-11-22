2019/11/22 | 03:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- تحسين الهسكاني صُدر اليوم 21/11/2019 ثلاث مجموعات شعرية اغلب قصائدها تحاكي الواقع الايزيدي بعد الابادة وما تعرض له بناء هذه الديانة في الثالث من آب عام 2014، لشاعرين ايزيديين شنكاليين، مدينة السكارى والغراب للشاعر زياد حجي، و75 مقبرة في قلب شنكال، وايزيديات خلف القضبان للشاعر خالد الشيخ.“زياد حجي” تحدث ل ايزيدي 24 …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دار لينا للنشر تصدر ثلاث مجموعات شعرية تحاكي الواقع الايزيدي) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دار لينا للنشر تصدر ثلاث مجموعات شعرية تحاكي الواقع الايزيدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).