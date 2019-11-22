عباس علي العلي - معضلة الدستور وخيارات الأزمة ح2

2019/11/22 | 04:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي الدستور الحالي كتب ومرر وصار واقعا مفروضا على الشعب العراقي وفقا لظروف خاصة ومعادلات أنتجتها حالة الأحتلال، ورغبة الكثير من الأطراف الساعية نحو مصالحها الخاصة، لقد غرر بالشعب العراقي عبر أكبر عملية غسيل للدماغ تعرض لها بالموافقة على الدستور، أو الأختيار الثاني البقاء في ظل الأحتلال الأجنبي وتحمل تبعاته، لم يكن للكثيرين رأي محدد فهم مخيرون بين السيء والأسوأ، والغريب أن من وضعهم في هذه الزاوية الحرج......

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