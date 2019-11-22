بيان للتعليم حول الحديث بتأجيل العام الدراسي في العراق

2019/11/22 | 07:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة التعليم العالي العراقية، الخميس، بيانا بشأن الحديث حول تأجيل العام الدراسي الحالي، فيما شددت على الاستمرار بالدوام والحث على مواصلة الدرا...

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