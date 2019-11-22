خط انبوب نفط استراتيجي بين العراق والاردن

2019/11/22 | 07:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ونظيره الاردني عمر الرزاز، الخميس، على مواصلة الجهود فيما يخص خط انبوب النفط الاستراتيجي....

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