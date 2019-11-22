2019/11/22 | 08:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت شركة تويتر إنها ستطلق على مستوى العالم خاصية تمكن المستخدم من حجب تعليقات معينة على تغريداته من أجل منح المستخدمين سيطرة أكبر على محادثاتهم على الموقع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تويتر تطلق خاصية جديدة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تويتر تطلق خاصية جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).