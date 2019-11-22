نائب: قانون الانتخابات الجديد يكرس المحاصصة ويستخف بدماء الشهداء

2019/11/22 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد عضو مجلس النائب عن كتلة سائرون سلام الشمري الرفض القاطع لقانون الانتخابات المرسل من مجلس الوزراء.

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