قوة من مكافحة الشغب تصل لميناء أم قصر جنوبي البصرة والمتظاهرون يتراجعون

2019/11/22 | 09:15

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بغداد اليوم-البصرة

أفاد مصدر أمني، الجمعة (22 تشرين الثاني، 2019) بوصول قوة من مكافحة الشغب لميناء أم قصر جنوبي ...





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