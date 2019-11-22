2019/11/22 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل: الوزارة في المراحل الأخيرة لإنشاء ١٥٠ ألف كشك للعطلين عن العمل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/22 | 09:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير العمل: الوزارة في المراحل الأخيرة لإنشاء ١٥٠ ألف كشك للعطلين عن العمل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير العمل: الوزارة في المراحل الأخيرة لإنشاء ١٥٠ ألف كشك للعطلين عن العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).