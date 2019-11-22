2019/11/22 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آلان_وودز البلشفية طريق الثورة: الفصل الخامس: سنوات الحرب – مؤتمر زيمروالدعلى الرغم من أن البلاشفة لم تكن لديهم، من الناحية الرسمية، أي منظمة أممية، فإنهم لم يتوقفوا عن اعتبار أنفسهم جزءا من تيار أممي.لم يتخل لينين أبدا عن فكرة إعادة بناء أممية ثورية حقيقية.كان البلاشفة يتابعون عن قرب الحياة الداخلية لجميع الأحزاب الاشتراكية.وكان لينين كل يوم ينقب بشغف في الصحف الاشتراكية الأجنبية، ويرحب بحما......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#آلان وودز - سنوات الحرب – مؤتمر زيمروالد - البلشفية طريق الثورة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#آلان وودز - سنوات الحرب – مؤتمر زيمروالد - البلشفية طريق الثورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).