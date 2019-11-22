جدعون ليفي - نعم، اقتل

2019/11/22 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جدعون_ليفي *بومبيو دعا بالفعل الى اعادة الكولونيالية والاعتراف بالابرتهايد.والشرعنة الأميركية لجريمة الاحتلال هي الضمانة لعدم اخلاء المستوطنات وتوسعها.وقد حان الوقت الاكثر مصيرية في تاريخ اسرائيل الذي يجب عليها فيه الحسم هل ستكون ديمقراطية أم ابرتهايد* لقد تبين أن دونالد ترامب أحد الاعداء الاكثر خطورة لاسرائيل، هو يفعل كل ما في استطاعته لافسادها ويجعل العالم المتنور يكرهها بشكل أكثر.ومن ا......

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