محمد الحنفي - هل تصير الشهادة وسيلة للتحرير؟...

2019/11/22 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي إن الشهيد...لا يختار الاستشهاد...لا يختار...أن يموت...بعيدا عن وطنه...لا يختار الاغتراب...لا يختار...أن يصير بلا قبر...تعرفه أسرته...يعرفه...كل مناضلي الحركة...يعرفه...كل أصدقاء الشهيد...بعد الاستشهاد...يشيعه...كل الجيران...وكل أفراد أسرته...وكل الأصدقاء...وكل المعارف...إلى متواه الأخير...بعد تسلم جثته...وبعد القيا......

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