بعد رفع الحجب.. هاشتاكات التظاهرات العراقية تتصدر تويتر

2019/11/22 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مركز الاعلام الرقمي، الجمعة، ان الهاشتاكات الخاصة بالتظاهرات العراقية عادت لصدارة ترند تويتر في العراق بعد رفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي مساء امس الخميس .واوضح المركز ان هاشتاك #العراق_ينتفض و #نريد_وطن و #نازل_اخذ_حقي ، تصدرت ترند تويتر في العراق، واشار المركز الى ان التغريدات تضمنت صور ومقاطع فيديوية من التظاهرات يشاركها المتظاهرون […]

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