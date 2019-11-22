كوريا الجنوبية تساعد العراق واقليم كوردستان بـ10 ملايين دولار امريكي

2019/11/22 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ريبر احمد، مع القنصل العام الكوري الجنوبي في اربيل جوي كوانغ جين اوضاع النازحين واللاجئين في الاقليم.وكتب ريبر احمد في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة تابعتها شفق نيوز، انه اجتمع مع القنصل الكوري الجنوبي العام في اربيل جوي كوانغ، وتطرق الجانبان الى اوضاع النازحين واللاجئين في الاقليم.وضاف احمد ان القنصل الكوري الجنوبي اعلن عن تقديم منحة مقدارها 10 ملايين دولار امريكي لحكومتى بغداد واربيل كمساعدات انسانية.واشار الى حكومة الاقليم ثمنت هذه المنحة الكورية الجنوبية، لافتا الى انها ستسهم بتغيير اوضاع النازحين واللاجئين.

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