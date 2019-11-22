2019/11/22 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( استهداف منزل نائبة سابقة بعبوة صوتية وسط ذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( استهداف منزل نائبة سابقة بعبوة صوتية وسط ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).