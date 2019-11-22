2019/11/22 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: مستمرون بصرف المبالغ المالية لاصحاب المنافذ الخاصة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: مستمرون بصرف المبالغ المالية لاصحاب المنافذ الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).