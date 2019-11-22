2019/11/22 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، ان فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات مستمرة بصرف المبالغ المالية لاصحاب المنافذ الخاصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين: مستمرون بصرف المبالغ المالية لاصحاب المنافذ الخاصة في فروعنا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين: مستمرون بصرف المبالغ المالية لاصحاب المنافذ الخاصة في فروعنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).