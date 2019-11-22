وزير العمل: الوزارة في المراحل الأخيرة لإنشاء ١٥٠ ألف كشك للباحثين عن العمل

2019/11/22 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، اليوم الجمعة، ان الوزارة في المراحل الأخيرة لإنشاء ١٥٠ ألف كشك للباحثين عن العمل.

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