ترامب ينقذ بلاده من الاغلاق الحكومي

2019/11/22 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد البرس:

أفادت وسائل اعلام امريكية، اليوم الجمعة، بان الرئيس دونالد ترامب انقذ حكومته من "شلل" المؤسسات الأمريكية أو ما يعرف بـ"الإغلاق الحكومي" بتوقعيه على مشروع توافقي مؤقت للإنفاق الفدرالي يستمر حتى 20 كانون الاول المقبل.

ورغم أشهر من المفاوضات، فشلت المعارضة الديمقراطية والجمهوريون في الاتفاق على ميزانية طويلة الأجل، بسبب خلافات تتعلق خصوصا بتمويل الجدار على الحدود مع المكسيك، وهو الوعد الكبير الذي كان ترامب قد قطعه خلال حملته الانتخابية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.وفي ظل الانقسام الحاصل من جراء التحقيق، الذي بدأه الديمقراطيون بهدف عزل ترامب، يشعر النواب بالقلق حيال قدرتهم على التوصل إلى اتفاق ميزانية طويل الأجل بحلول 20 كانون الاول المقبل.ووقع ترامب على مشروع الإنفاق الفدرالي المؤقت، بعد الموافقة عليه في مجلس الشيوخ بأغلبية 74 صوتا مقابل 20، وكان المشروع قد تمت أيضا الموافقة عليه في مجلس النواب بأغلبية 231 صوتا مقابل 192.

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