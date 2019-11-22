التظاهرات العراقية تتصدر “تويتر” بعد رفع الحجب

2019/11/22 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مركزالاعلام الرقمي، تصدر الهاشتكات الخاصة بالتظاهرات العراقية، “ترند تويتر”، بعد رفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

واوضح المركز ان هاشتاك ” #العراقينتفض ” و ” #نريدوطن ” و ” #نازلاخذحقي ” تصدرت ترند تويتر في العراق، مشيرا الى ان التغريدات تضمنت صور ومقاطع فيديوية من التظاهرات يشاركها المتظاهرون من مختلف المحافظات العراقية.

وتابع المركز، ان وزارة الاتصالات العراقية اعلنت رفع الحظر عن منصات التواصل الاجتماعي بعد حجب استمر لاكثر من شهر ونصف.

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