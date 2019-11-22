شرطة اربيل تكشف اسباب وفاة رجل دين معروف

2019/11/22 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت شرطة اربيل توضيحا على طبية العثور على جثة رجل دين.وعُثر امس الخميس في بناء غير مكتمل في اربيل على جثة إمام وخطيب جامع حاجي عاصي في مدينة كركوك، يوسف أحمد شيخ بزيني.وقالت شرطة أربيل "لم تظهر أي اثار عنف أو إطلاق رصاص على جسد بزيني".واضافت "يظهر ان وفاته حدثت إثر سقوطه من مكانٍ مرتفع".

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