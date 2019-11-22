مصرف الرافدين يؤكد استمراره بصرف المبالغ لأصحاب المنافذ الخاصة

2019/11/22 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، استمرار فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات بصرف المبالغ المالية لأصحاب المنافذ الخاصة.

وقال اعلام الرافدين، في بيان اطلعت عليه “كلكامش برس” إن “اجتماعا عقد بين مدير عام المصرف افراح محمد وبين رئيس رابطة اصحاب المنافذ الخاصة، وبحضور عدد من مكاتب المنافذ الخاصة، بحث فيه العراقيل التي تقف امام عدم منح المستحقات المالية لأصحاب المنافذ”.

وأضاف البيان، أن “الاجتماع تطرق ايضا الى وضع خطة مشتركة لتلافي تكرار مثل هكذا حالات”، مبينا أن “المصرف لديه السيولة الكافية لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقات اصحاب مكاتب المنافذ الخاصة وفئات اخرى وبدون انقطاع بعد ان تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لتغذية فروعه”.

ودعا مصرف الرافدين الموظفين والمتقاعدين وأصحاب المنافذ الى “زيارة فروعه او اَي جهة كانت واستلام رواتبهم في اَي وقت”، موضحاً أنه “في حال امتناع اَي فرع عن صرف مستحقات اصحاب المنافذ فعلى المواطنين الاتصال بهاتف الشكاوى ( 07901940112) وسيتم اجراء اللازم بذلك”.

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