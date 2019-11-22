نائب عن سائرون: قانون الانتخابات الذي قدمه مجلس الوزراء يُعد استخفافا بدماء الشهداء

2019/11/22 | 10:17

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بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو مجلس النواب عن تحالف "سائرون"، سلام الشمري، الجمعة (22 تشرين الثاني 2019)، رفضه "القاطع" لقانون الانتخابات المرسل من مجلس الوزراء.

وقال الشمري في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "المرجعية الدينية تشدد باستمرار على تلبية مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة، وليس كتابة قوانين ترسخ المحاصصة، وتلتف على صيحات وتضحيات المطالبين بالإصلاح الشامل".

وأضاف، أن "الحكومة تحاول جاهدة المراهنة على الوقت لإنهاء التظاهرات السلمية، اضافة لأساليبها الاخرى التي أدت الى العديد من الضحايا والمصابين، وعدم اطلاع الرأي العام على الجهات التي تخطف الناشطين بشكل خاص".

وأشار الى أن "إرادة الاحزاب السياسية وبقاء وجودها في السلطة تحققت من خلال مشروع الانتخابات المعد والمرسل من قبل مجلس الوزراء، وهذا مخالف لتوجيهات ونصائح المرجعية الدينية".

واعتبر الشمري مشروع قانون الانتخابات المرسل من قبل مجلس الوزراء، "التفافا على رأي وتوجيهات المرجعية الدينية واستخفافا بدماء الشهداء الثوار المتظاهرين المطالبين بالإصلاح".

وشدد على "اهمية أن تعي الحكومة ان ما يحدث في البلاد انتفاضة شعب غاضب، يجب تلبية مطالبه المشروعة دون تأخير".

وكان المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، قد أكد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن قانوني الانتخابات والمفوضية اللذان أرسلا إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليهما، سينهيان احتكار القوى التقليدية للمشهد السياسي في البلاد.





وقال سعد الحديثي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة اثبتت جديتها فيما يتعلق بتطبيق الاصلاحات وارسلت الاسبوع الماضي قانون الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليهما".





وأضاف الحديثي، أن "القانونين مهمين للحياة السياسية التي تنتظم من خلال العملية الانتخابية، وقد أثبتنا جديتنا في القيام بتعديلات جوهرية من خلال ارسال القانونيين"، معرباً عن امله بأن "يتم تشريع القانونيين في مجلس النواب، الأمر الذي سيحدث نقلة نوعية في مسار العمل الانتخابي وانهاء احتكار القوى التقليدية للمشهد السياسية".

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وأضاف، "سابقى في

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