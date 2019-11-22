غداة يوم دام ٍ.. آلاف العراقيين يتوافدون على ساحة التحرير

2019/11/22 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مراسل الحرة

توافد آلاف المتظاهرين إلى ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد استعدادا لتظاهرات حاشدة متوقعة بعد صلاة الجمعة، في ما شهدت المنطقة قرب جسر الأحرار هدوءا حذرا بعد مواجهات دامية حدثت يوم الخميس.

وتستعد ساحات التظاهر في العاصمة العراقية والمحافظات الوسطى والجنوبية لاستقبال أعداد كبيرة متوقعة من المتظاهرين الذين بدأ العديد منهم بالتوافد منذ ليلة الخميس.

ومن المتوقع أن تشهد خطبة الجمعة توجيهات من المرجعية الدينية العليا تتعلق بمطالب المتظاهرين وما يتعرضون له من قتل وخطف واعتقال.

وذكرت مصادر طبية أن متظاهرا توفي في ساعة متاخرة من ليل الخميس بوسط بغداد، في ما نفت الحكومة العراقية سقوط أي قتلى في التظاهرات الأخيرة.

وكان مسؤولون أمنيون وطبيون عراقيون قد أعلنوا الخميس مقتل سبعة أشخاص في تجدد الاشتباكات ببغداد بين متظاهرين مناهضين للحكومة وقوات الأمن.

واحتل محتجون أجزاء من الجسور الرئيسية الثلاثة في بغداد الخميس (السنك والأحرار والجمهورية) المؤدية إلى المنطقة الخضراء.

وتشير إحصاءات إلى مقتل 320 شخصا على الأقل وإصابة الآلاف بجروح منذ بدء الاحتجاجات في الأول من أكتوبر.

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