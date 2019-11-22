فرق الدفاع المدني تخمد حريقا داخل بناية بالقرب من البنك المركزي

2019/11/22 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اخمدت فرق الدفاع المدني، حريقا شب داخل بناية مكونة من ثلاثة طوابق تقع بالقرب من البنك المركزي.

وذكر مصدر في الدفاع المدني ان

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