محافظ البصرة يوجه بدعوة الشركات الرصينة لتنفيذ مشروع الطريق السياحي الداخلي لقضاء ابي الخصيب

2019/11/22 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – البصرة

وجه محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني، لجنة الدعوات المباشرة في ديوان المحافظة ، لدعوة الشركات الرصينة لتنفيذ مشروع تأهيل الطريق السياحي

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