البصرة.. نجاح عملية لامرأة أنجبت أربعة أطفال

2019/11/22 | 10:48

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بغداد اليوم- البصرة

أعلنت دائرة صحة البصرة، الجمعة (22 تشرين الثاني 2019)، عن تمكن فريق طبي من مستشفى الزبير العام اجراء عملية ولادة قيصرية لامرأة انجبت ( ٤ ) أطفال.





وقال الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فريقاً طبياً في مستشفى الزبير العام تمكن من اجراء عملية ولادة قيصرية توأم ثلاث أناث وذكر واحد تكللت بالنجاح وغادر الاطفال وامهم بحالة صحية جيدة".

وأضافت أن "العملية القيصرية التي اجريت للمريضة التي تبلغ من العمر عاماً من قبل الفريق الطبي بصالة عمليات المستشفى كان بقيادة الدكتورة (أزهار داغر) أخصائية النسائية والتوليد وبأشراف طبيب التخدير ( عامر كريم) والكادر المساعد وهم مساعد التخدير(مريم اسماعيل) والممرضة (أفراح ضاحي)".

وأشار بيان دائرة الصحة إلى أنه "تم اجراء العملية بنجاح الأم والأطفال بصحة جيدة"

بغداد اليوم- بغداد

نشر موقع "شبكة الإعلام المقاوم" الالكتروني، الخميس، وثائق قال إنها "تُثبت شراء وزارة الدفاع العراقية" لأسلحة وأعتدة متنوعة لمكافحة الشغب من شركة "يوغو إمبورت أس.



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ار" العامة الصربية.

وبحسب

بغداد اليوم- النجف

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الأربعاء (20 تشرين الثاني 2019)، عن ضبط مسافرين بحوزتهما جوازات سفر إسبانية وبلجيكية مزورة في منفذ مطار النجف الاشرف.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن " عملية الضبط تمت استنادآ إل

بغداد اليوم-بغداد

سلم مكتب رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الثلاثاء (19 تشرين الثاني، 2019) لوزارة الدفاع قائمة جديدة بـ 100 اسم لتعيينهم فيها.

وذكر بيان موجز، أورده المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أنه سلم "وزارة الدفاع القائمة الثامنة

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