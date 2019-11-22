الياسري يبحث إمكانية درء أي خطر للسيول في منخفض بحر النجف

2019/11/22 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، اليوم الجمعة، اجتماعا طارئا لمعالجة لبحث حالات السيول والامطار في منخفض بحر النجف والمناطق المجاور لها.

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