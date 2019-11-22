بالفيديو..شيخ مشايخ قبيلة طي يهدد سليماني والمهندس والعامري

2019/11/22 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطعا مصوراً للشيخ عبد الناصر، شيخ مشايخ قبيلة طي، تضمن رسالة موجهة إلى قائد فيلق القدس قاسم سليماني حذره خلالها من التورط مع العراقيين بحرب خاسرة والتدخل بشؤونهم، فيما اكد ان التظاهرات وطنية خالصة .وذكر الناصر في رسالته، ان” شيوخ العشائر الذين التقوا برئيس مجلس الوزراء عادل […]

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