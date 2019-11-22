وردته مكالمة واختفى.. مصدر يكشف تفاصيل اختطاف شاب في ديالى

2019/11/22 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

كشف مصدر مجلس في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، عن تفاصيل اختطاف شاب بعد تلقيه مكالمة هاتفية شمالي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "شابا عشريني يعمل في محل والده لصيانة وسمكرة السيارات في الحي الصناعي بقضاء الخالص شمالي ديالى، وردته مكالمة هاتفية من قبل اشخاص وخرج اليهم من المحل".

وأضاف أن "الشاب اختفى مباشرة بعد خروجه من المحل، والمعلومات الاولية تشير الى انه تم اختطافه"،لافتا الى ان"عائلته قدمت بلاغا بالحادثة واستحصلت قرارا قضائيا بتعقب الاتصال الذي ورد الى رقم هاتف الشاب، وحاليا يجري التحقيق بالحادثة لكشف ملابساتها".

وتعد حادثة الاختطاف هذه هي الاولى من نوعها خلال العام الجاري قي قضاء الخالص، بحسب مصادر أمنية.

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