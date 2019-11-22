2019/11/22 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالوثيقة..



محافظ نينوى يوجه القوات الامنية بغلق مجلس المحافظة ومن

اخبار مباشرة

بالوثيقة..



محافظ نينوى يوجه القوات الامنية بغلق مجلس المحافظة ومنع عقد الجلسات فيه

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. محافظ نينوى يوجه القوات الامنية بغلق مجلس المحافظة ومنع عقد الجلسات فيه) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. محافظ نينوى يوجه القوات الامنية بغلق مجلس المحافظة ومنع عقد الجلسات فيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).