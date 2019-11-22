مجلة امريكية تحذر من ” جمهورية خوف ” جديدة في العراق !

2019/11/22 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةوصفت مجلة ” فورين افيرز” الاميركية الاحتجاجات المستمرة في العراق منذ اكثر من ستة أسابيع، بانها انتفاضة شعبية اتسعت لتصبح اكبر تحد للنظام السياسي منذ عام 2003.

وقالت المجلة، ان “حركة الاحتجاج الشبابية الثورية الخالية من اية قيادة قد هزت الطبقة الحاكمة ، مما اجبر وكلاء السلطة الشيعية والسنية والكردية على تشكيل جبهة موحدة وراء رئيس الوزراء المحاصر عادل عبد المهدي”.

واضافت، ان “التحام النخبة السياسية المتفككة ودعمها الموحد لقمع الاحتجاجات يوحي بالعودة الى الاستبداد وظهور (جمهورية خوف) على غرار تلك التي اقسمت الولايات المتحدة وزعماء العراق الجدد على عدم عودتها ابدا بعد سقوط صدام حسين”.

واشارت الى ان “الانتفاضة الحالية تختلف عن احداث الاضطرابات السابقة في عدة جوانب هامة، ابرزها ان الحركات الاحتجاجية السابقة كانت تدار من قبل أعضاء من النخبة المثقفة والسياسية التي كانت تميل الى البحث عن تغيير تدريجي، واجتذبت مشاركين من مختلف الفئات العمرية، الا ان المظاهرات الحالية لا يقودها طرف بعينه او حركة مثقفة، والأهم من ذلك أنها مدعومة من قبل شريحة شبابية كبيرة من المجتمع لم تشارك بشكل كبير في السياسة”.

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