2019/11/22 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، اليوم الجمعة، الرفض القاطع لقانون الانتخابات المرسل من مجلس الوزراء العراقي....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف سائرون يرفض قانون الانتخابات العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف سائرون يرفض قانون الانتخابات العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).