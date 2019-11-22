سقوط مزيد من المحتجين مع توافد

2019/11/22 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ما لا يقل عن 325 متظاهراً وأصيب نحو 15 الفاً منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة الاتحادية – صورة ارشيفية

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