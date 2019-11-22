العمل تعلن تسلم اكثر من ٨٠ الف مستفيد منحة الطوارئ ضمن الدفعة الثالثة

2019/11/22 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن تسلم اكثر من ٨٠ الف مستفيد منحة الطوارئ ضمن الدفعة الثالثة بواقع ١٧٥ الف دينار للفرد

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