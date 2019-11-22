2019/11/22 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

سناريو احتجاز رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، في السعودية يتكرّر من جديد في ذكراه الثانية، لكن هذه المرة مع السياسي العراقي عزّت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعابير وجهه تكشف احتجازه .. الشابندر محتجز في دبي ومطالب بالتدخل العاجل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعابير وجهه تكشف احتجازه .. الشابندر محتجز في دبي ومطالب بالتدخل العاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).