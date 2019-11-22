شرطة أربيل تصدر توضيحاً بشأن العثور على

2019/11/22 | 11:19

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بغداد اليوم- اربيل

أصدرت شرطة أربيل، الجمعة (22 تشرين الثاني 2019)، توضيحاً بشأن العثور على "جثة" رجل دين من كركوك.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد تلقينا بلاغاً من حراس شقق زانياري بالعثور على جثة في إحدى الشقق في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم 21/11/2019، وصلت فرق التحقيق في مركز شرطة خانقا مع فرق الأدلة والجرائم إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى الطب العدلي".

وأضاف البيان :"وبعد إجراء الفحص والتشريح تبين أن الجثة تعود لشخص يدعى (يوسف أحمد محمد) مواليد 1978 من أهالي كركوك"، لافتا إلى أن "تقرير الطب العدلي اظهر عدم وجود أي أثر لإطلاق النار أو الضرب على الجثة، وأن سبب الوفاة هو السقوط من مكان مرتفع".

وأشار إلى أنه "تم فتح ملف التحقيق في الحادث، وسنعرض أمامكم أي تطور يستجد خلال التحقيقات".

بغداد اليوم-البصرة

أفاد مصدر أمني، الجمعة (22 تشرين الثاني، 2019) بوصول قوة من مكافحة الشغب لميناء أم قصر جنوبي البصرة، فيما لفت الى أن المتظاهرين تراجعوا الى مدخل المدينة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة من مكافحة الشغب وصلت الى

بغداد اليوم - البصرة

طالب معتصمو ناحية سفوان غرب البصرة، الخميس 21 تشرين الثاني 2019، لجان النزاهة والجهات التحقيقية ومحافظ البصرة اسعد العيداني، بالغاء قرعة التعيينات التي اجريت ومحاسبة المتورطين بـ "تزوريها".

وقال المعتصمون

بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر أمني من داخل محافظة البصرة، الخميس، بقطع الطريق الرابط بين محافظتي البصرة وميسان اثر اندلاع نزاع عشائري مسلح شمالي المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "نزاعاً عشائرياً اندلع في منطقة الشافي شمالي محافظة

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