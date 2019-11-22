الأمن العراقي يعيد فتح ميناء أم قصر بعد تفريق محتجين

2019/11/22 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مسؤولون في ميناء أم قصر إن قوات الأمن العراقية أعادت فتح الميناء الرئيسي بالبلاد، بعدما فرقت بالقوة محتجين كانوا يسدون مدخله اليوم الجمعة.وذكرت المصادر أن الموظفين تمكنوا من دخول الميناء الواقع قرب البصرة الذي كان المتظاهرون يغلقونه منذ يوم الاثنين لكن العمليات لم تستأنف بعد.وتوقفت العمليات في أم قصر من 29 أكتوبر تشرين الأول إلى التاسع من نوفمبر تشرين الثاني مع استئناف قصير لها بين السابع والتاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني.ويستقبل الميناء واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر لإطعام البلد الذي يعتمد بشدة على المواد الغذائية المستوردة.

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