كوردستان تشيد بمبادرة من

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- قدمت كوريا الجنوبية منحة قدرها 10 ملايين دولار لحكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية كمساعدات إنسانية للنازحين واللاجئين.

وبحسب إحصاءات حكومية يبلغ عدد النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان 1.1 مليون نسمة اغلبهم يقطنون في مخيمات موزعة على المدن واطرافها.

ويوم أمس، التقى وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر احمد القنصل العام لكوريا الجنوبية جوي كوانغ جين وبحث معه ملف النازحين واللاجئين في الإقليم.

Delighted to meet Mr.



CHOI, Consul General of South #Korea who informed me about the generous contribution of the Korean government by donating $10m as humanitarian aid to #IRAQ and #KRG.



A move that is deeply appreciated and is much needed to make a difference for #IDPs #Refugee pic.twitter.com/0DRKVi1Yz6

— Rêber Ahmed (@RayberAhmed) November 21, 2019

وكتب أحمد على حسابه في تويتر أن القنصل الكوري الجنوبي ابلغه بان بلاده تبرعت بمبلغ 10 ملايين دولار كمساعدات إنسانية للحكومتين الإقليمية والاتحادية.

وقال وزير داخلية كوردستان "هذه الخطوة موضع تقدير عميق وهناك حاجة ماسة إليها لإحداث تغيير لأوضاع النازحين واللاجئين".

وتقول حكومة إقليم كوردستان إنها تنفق ما يصل الى 1.5 مليار دولار على مخيمات النازحين سنوياً، وأشارت أنها بحاجة الى دعم دولي لتخفيف العبء.





