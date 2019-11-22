القوات الأمنية تعيد فتح ميناء أم قصر بعد تفريق المعتصمين

2019/11/22 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ البصرةأفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإعادة فتح ميناء أم قصر بمحافظة البصرة، وذلك بعد تفريق المعتصمن عند مدخله.

وقال المصدر، في حديث لـ”كلكامش برس” إن “الموظفين تمكنوا من دخول ميناء ام قصر، الذي كان المتظاهرون يغلقونه منذ يوم الاثنين، لكن العمليات لم تستأنف حتى الآن”.

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