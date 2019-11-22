2019/11/22 | 11:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نشر مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد" دراسة للباحث كنان ياغي، سلط من خلالها الضوء على الأزمة التي تعيشها الليرة السورية، التي أصبحت كل يوم تسجل مستويات قياسية متدنية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا.. مقترحات للحد من أزمة الليرة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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