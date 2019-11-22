الرافدين يصدر بيانا بشأن سيولة الرواتب في المنافذ الخاصة

2019/11/22 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مصرف الرافدين، الجمعة، بيانا بشأن السيولة المالية للرواتب في المنافذ الخاصة، مبينا ان فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات مستمرة بصرف المبالغ المالية لاصحاب المنافذ الخاصة.

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