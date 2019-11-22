جريزمان: لا أدري كيف أراوغ

2019/11/22 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة، أنه لا يدري كيف يقوم بمراوغة الخصوم في المباريات، مشيرًا إلى تفضيله اللعب بلمس الكرة بسرعة والتمرير لزملائه.

وقال جريزمان خلال حضور حفل خاص لشركة تصنيع أحذية، حيث نقلت تصريحاته صحيفة سبورت “لا أعرف كيف أراوغ، أفضل أن أتعامل بلمسة أو لمستين للكرة بسرعة”.

وأضاف “أحب أن تخرج الكرة من بين أقدامي بدقة كبيرة، والتسديد على المرمى”.

وشهد الحفل، حضور زميليه في البلوجرانا لويس سواريز وصامويل أومتيتي، وزميله السابق في أتلتيكو مدريد، الحارس يان أوبلاك، بالإضافة إلى النجم الفرنسي السابق تييري هنري.

واختتم جريزمان مازحًا “يقولون إن هذه الأحذية ستساعد صامويل أومتيتي على الدفاع بشكل أفضل”.

ولعب جريزمان دورًا مهمًا في تأهل منتخب بلاده لنهائيات يورو 2020، حيث كان سلاحًا فاعلًا سواء بتسجيل أو صناعة الأهداف، لكنه حتى الآن لم ينجح في التأقلم مع أسلوب لعب برشلونة.

المصـدر: كـووورة

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